Росія звезла до Маріуполя щонайменше 50 тисяч заробітчан із депресивних регіонів Російської Федерації та країн Центральної Азії.

Про це повідомив представник Центру національного спротиву на пресконференції 17 січня, пише «УП».

Наразі у тимчасово окупованому місті мешкає принаймні вдвічі менше людей, аніж до повномасштабного вторгнення, тому окупаційна влада хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії для пришвидшення темпів асиміляції українського населення.

Представник ЦНС додав, що для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет, як з Росії, так і з країн Центральної Азії, і на ТОТ вже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів.

Крім того, в Маріуполі та на тимчасово окупованій Херсонщині були помічені заробітчани з Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Маріуполь знаходиться під посиленим контролем ОМОНу, Росгвардії та кадирівців.