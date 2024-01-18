

Національна поліція вже зареєструвала заяву редакції Bihus.Info про перешкоджання журналістській діяльності та втручання в особисте життя. Команда також планує подати заяву до Служби безпеки України, яка вже розслідує справу за іншою статтею, з проханням визнати себе потерпілою стороною та надати їй копії вилучених відеозаписів.

Про це у коментарі «Детектору медіа» розповіла адвокатка проєктів Bihus.Info Марія Музичка.

Ще вчора редакція подала заяву до Національної поліції у Київській області від журналістки Марії Землянської.

Заяву подали за трьома статтями: ч.2 ст. 182 (втручання в особисте життя), ч.2 ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності), ч.2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер).

Як уточнила адвокатка, заяву подали вчора о п’ятій годині вечора, коли канцелярія поліції вже не працювала, тому ввечері представники редакції повідомляли, що заяву ще не зареєстрували. Проте станом на сьогодні заява вже зареєстрована, про це є відповідна відмітка.

Сьогодні редакція планує подати заяви до Нацполіції від інших представників редакції, які були на корпоративі: від журналістів заяву подаватимуть за статтею про перешкоджання журналістській діяльності, від інших членів редакції — за втручання в особисте життя.

Крім того, як повідомила Марія Музичка, редакція сьогодні планує подати заяву до Служби безпеки України про визнання представників колективу потерпілими.

Адвокатка уточнила, що статті про перешкоджання журналістській діяльності та втручання в особисте життя, за якими команда звернулась до Нацполіції, не є підслідними СБУ.

Марія Музичка пояснила, що наразі члени Bihus. Info не є потерпілою стороною, оскільки провадження, за яким вчора пройшли обшуки, відкрила СБУ за власною ініціативою, а отже провадження не мало суб’єкта подання.

Також редакція подасть заяву з метою отримати копії матеріалів з камер відеоспостереження, які вчора СБУ вилучила під час обшуку.

Також, як розповіла Марія Музичка, редакція Bihus.Info вже направила запити до Служби безпеки, Національної поліції та районної прокуратури щодо того, чи здійснювались щодо представників редакції, які зафіксовані на оприлюднених записах, негласні слідчі дії і, якщо так, на підставі чого відбувалось прослуховування.

— З оприлюдненого відео очевидно, що протягом довгого часу за членами редакції проводилось стеження, прослуховувались розмови. А щоб прослуховувати телефони і проводити стеження, повинна бути санкція суду на це. А отже хтось мав звертатись до суду з відповідним клопотанням. Наша редакція робить зараз власне велике розслідування — хто це робив, як це робив і для чого. Думаю, найближчим часом ми всі зможемо дізнатись деталі цієї справи, — резюмувала Марія Музичка.

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info.