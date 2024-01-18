За інформацією українського підпілля, ворог намагається посилити контррозвідувальний режим, а саме — збільшити кількість так званих мобільних груп, які вибірково перевірятимуть місцеве населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як відомо, перевірку здійснюють на наявність паспорта України, прописки, смартфонів та будь-якої іншої техніки, яка може передавати повідомлення Силам оборони України.

«Відтак, ворог прагне виявляти будь-яку оперативну інформацію про діяльність представників руху опору на окупованих територіях, дії яких часто призводять до локальних поразок російсько-окупаційних військ, як на фронті, так і в тилу противника», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РФ на окупованих територіях затримала 1,5 тисячі людей за підозрою у співпраці з «українським підпіллям».

Також росіяни посилили перевірки телефонів українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, намагаються знайти членів українського підпілля.

Також вони почали на тимчасово окупованих територіях Запорізької області здійснювати рейди по дитячих спортивних секціях міста.