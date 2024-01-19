У видані Bihus.Info заявили, що співробітники поки невстановленої служби, слідкували не лише за ними, вони знімали життя інших відпочиваючих на території комплексу «Українське село» під Києвом.

Про це розповів керівник проєкту розслідувань Bihus.Info Денис Бігус.

За його словами, для стеження за командою Bihus.Info було задіяно щонайменше 30 людей. Вони розмістили камери у номерах напередодні заїзду журналістів на територію комплексу «Українське село» під Києвом.

Денис Бігус зазначає, що поки невстановлені особи знімали, як співробітники Bihus.Info, серед яких у більшості жінки, перевдягалися у номерах та виходили з душу. Також велася зйомка і в сауні.

«Про це ми дізнались після поїздки до комплексу і аналізу інформації від співробітників. Виявилось, що ситуація ще мерзенніша, ніж здавалось: камери, ймовірно, були встановлені у всіх готельних номерах співробітників і навіть у сауні. Одна людина бронювала усі номери співробітників за день до заїзду та відразу ж після нашого від’їзду», — зазначає Денис Бігус.

Також Денис Бігус зазначив, що камери з номерів та сауни забрали не відразу після від’їзду журналістів, а через 4 дні. Таким чином невідомі, які вели відеозйомку, могли спостерігати за іншими відвідувачами комплексу «Українське село».

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info.