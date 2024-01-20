Модульне зерносховище, ілюстративне фото

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) розширює програму на Миколаївщину та Харківщину. Тепер фермери цих двох області зможуть отримати модульні зерносховища.

Про це повідомляє Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Реєстрацію на отримання модульних зерносховищ у Державному аграрному реєстрі продовжили до 4 лютого 2024 року. Заявки можуть подати фермери з Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Для участі у програмі фермерам потрібно мати щонайменше 100 гектарів земель в офіційному обробітку у вказаних областях та використовувати отримані сховища для зберігання власно вирощеної продукції. Перевага при відборі заявок надаватиметься підприємствам, які встановлюватимуть модульні зерносховища на території Миколаївської, Харківської чи Херсонської областей.

Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок, учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час доставки.

Через обмежену кількість модульних зерносховищ подання заявки не є гарантією підтримки та залежить від критеріїв оцінки та остаточного рішення FAO, додали там.

Нагадаємо, збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.

Раніше фермер Сергій Каушан з Киселівки Миколаївської області розповів, що через замінованість полів та проблеми з реалізацією зерна цьогорічний сезон врожаю був невдалим. За його словами ціни на зерно впали втричі. Через це фермерам важко «втриматись на плаву».

Водночас очільник ОВА Віталій Кім розповів, що наразі миколаївські фермери не мають змоги продавати свої врожаї за прийнятною ціною. Вартість збіжжя через проблеми з логістикою є дуже низькою.