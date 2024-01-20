Російська армія знову замінувала окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у новій доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії.

«Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею обʼєкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені у листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції», — повідомили в організації.

У звіті, підготовленому гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, також зазначається, що цього тижня станція протягом кількох годин залишалася без резервного електропостачання, що стало ще одним інцидентом, що підвищують ризики для ядерної безпеки.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що якби росіянам вдалося окупувати Південноукраїнську атомну електростанцію у Миколаївській області, то це б «сильно вдарило по енергосистемі» України.

Ядерний терор. Як Росія обстрілювала Південноукраїнську АЕС?

Вночі 19 вересня 2022 року армія РФ обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета «Іскандер» впала за 300 метрів від реакторів.

Тоді ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Як наслідок — відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

До цього, у серпні 2022 року, росіяни вдарили по місту Вознесенськ, розташованому поблизу Південноукраїнської АЕС. Уламки ракети виявили в зоні спостереження станції, тож не виключено, що ракета цілила саме в ПАЕС, повідомили тоді в «Енергоатомі».

«Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії», — зазначили там.

Після таких подій стало відомо, що місія експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на запит України відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Водночас правоохоронці почали затримувати зрадників, які допомагали росіянам у планах окупувати Південноукраїнську АЕС. Зокрема, Служба безпеки України затримала підозрюваних у зливі даних про оборону атомної електростанції 10 квітня та 26 червня 2023 року.

Також відомо, що 29 квітня 2022 року СБУ схопила трьох російських військових з угруповання, яке планувало захопити Південноукраїнську АЕС. Вони ховалися в покинутих будівлях біля Вознесенська. Спецслужбі також вдалося затримати колишню помічницю терориста Захарченка.