Служба безпеки України затримала 36-річного жителя, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, який «полював» за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, підозрюваний, будучи проросійські налаштованим, через месенджер у Telegram передавав інформацію про розташування військових, які забезпечують охорону та оборону Південноукраїнської АЕС. Так, упродовж червня 2023 року він тричі зфотографував блокпости Сил оборони у місці Южноукраінськ. Фото разом із координатами надислав представнику держави-агресора. а виконання розвідзавдань зловмисник отримував грошову винагороду.

За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом близько 9 тисяч гривень за виконання попередніх завдань.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об’єктів. У затриманого вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.