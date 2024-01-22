Правоохоронці розслідували вже понад сотню тисяч воєнних злочинів росіян на території України.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.

— Поліція розслідувала понад сотню тисяч воєнних злочинів ворога, ми навчаємо наших поліцейських по всьому світу здобувати передовий досвід у розслідуванні таких злочинів, скоєних в тому числі на деокупованих та окупованих територіях. Встановлення осіб загиблих, проведення експертиз, робота криміналістичних лабораторій навіть за кордоном з метою зібрання ДНК родичів загиблих, опанування нових технологій, боротьба у кіберпросторі, потужний розвиток системи кримінального аналізу і ще маса іншого, — сказав він.

Іван Вигівський зазначив, що повномасштабна війна змусила поліцію швидше навчатися та здобувати нові навички.

— Прорив, який робить Національна поліція по всім напрямкам зараз в умовах повномасштабної війни з рік, мабуть, у мирний час тривав би десятиліття. Але ці навички потрібні нам на вчора, тому ми не можемо гаяти часу, не можемо відпочивати, не можемо не виконувати свої поліцейські обов’язки, та маємо бути максимально ефективні у складі Сил безпеки і оборони для захисту держави, — додав він.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці повідомили про підозру 477 російським військовим у вчиненні воєнних злочинів, зокрема 77 з них були засуджені.