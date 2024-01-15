Воєнні злочини РФ, фото з відкритих джерел

В Україні правоохоронці повідомили про підозру 477 російським військовим у вчиненні воєнних злочинів, зокрема 77 з них були засуджені.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації Формули миру.

Він наголосив на важливості спрямування спільних зусиль держав-підписантів «формули миру» на підтримку трибуналу та забезпечення його функціонування.

«Ми вже повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 477 особам, 77 осіб засуджено. Розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії — ключовий етап на шляху до створення Спецтрибуналу», — заявив він.

Зазначається, що під час панелі, присвяченій сьомому пункту формули щодо відновлення справедливості, учасники форуму у Давосі почули свідчення 16-річного хлопця, батька якого застрелили окупанти на його очах, та постраждалої від сексуального насильства окупантом молодої жінки.

«Ці люди заслуговують на справедливість. І саме заради них та інших постраждалих ми будуємо нашу мережу всеосяжної відповідальності за всі злочини агресора», — зауважив Андрій Костін.

Нагадаємо, генпрокурор Андрій Костін під час першої зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей зазначив, що наразі в Україні розслідується 3440 воєнних злочинів проти дітей.

Також повідомлялось, що українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 тисяч 990 випадків воєнних злочинів.