Генпрокурор Андрій Костін під час першої зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей зазначив, що наразі в Україні розслідується 3440 воєнних злочинів проти дітей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За його словами, участь у Коаліції більш як 60 держав є сигналом, що світ об'єднався, аби покласти край безкарності за звірства РФ та допомогти повернути українських дітей на батьківщину.

«Ми впроваджуємо стандарти правосуддя, дружнього до дитини, яке покликане захистити їхні права та інтереси. Разом з тим ми продовжуємо тісно співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. Наша мета – забезпечити відповідальність злочинців на всіх рівнях – національному та міжнародному», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наразі Україні вдалося повернути з РФ 387 дітей, що їх викрали росіяни під час окупації.