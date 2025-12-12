Генпрокурор Кравченко спростував чутки про свою відставку

Генпрокурор заперечив інформацію про свою відставку. Фото: Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко спростував інформацію про нібито подану ним у відставку, яка поширилася в телеграм-каналах.

У соцмережах Кравченко заявив, що він «на своєму місці» та продовжує виконувати обов’язки генерального прокурора.

Він також зазначив, що знає «кожного, хто працює проти нього та прокуратури, як інституції», і додав, що «прийде за кожним особисто».

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Я залишаюся там, де обіцяв бути там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось, — заявив генпрокурор.

Нагадаємо, що Руслан Кравченко очолив Генеральну прокуратуру України у червні 2025 року, Він замінив на посаді Андрія Костіна, який подав у відставку у жовтні 2024 року. Це сталося на тлі розслідувань про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко, 35-річний уродженець Сєвєродонецька Луганської області. Освіту здобув у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна та Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Має звання лейтенанта юстиції.

Свою кар'єру розпочав у 2012 році як слідчий прокуратури з нагляду в Севастополі. У 2014 році брав участь в Антитерористичній операції на сході України як військовий прокурор. Має статус учасника бойових дій. У 2020 році звільнений зі служби в запас.

У 2015–2017 роках працював у Головній військовій прокуратурі, згодом був заступником військового прокурора Центрального регіону (2019–2020). У 2021–2023 роках очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області, де, зокрема, вів справу проти експрезидента-втікача Віктора Януковича.

З 10 квітня 2023 року Кравченко обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. У грудні 2024 року його призначили керівником Державної податкової служби України.

Також Кравченко був учасником конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, проте, за інформацією Центру протидії корупції, не пройшов співбесіду з доброчесності. У ЦПК зазначають, що до цього він не займав посад, де призначення відбувалося через відкритий конкурс за участі незалежних комісій.