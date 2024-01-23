Дитячий майданчик в Корабельному районі Миколаєва станом на січень 2024 року, Фото: «НикВести»

У Корабельному районі в Миколаєві розпочали відновлення аварійного дитячого майданчику на проспекті Богоявленському, 325/6.

Роботи розпочали у понеділок, 21 січня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Територію майданчика огородили попереджувальною стрічкою навкруги. За декілька тижнів до цього ігрову територію майданчику — «Кораблик», як його називають місцеві, пофарбували.

Дитячий майданчик в Корабельному районі Миколаєва станом на січень 2024 року, Фото: «НикВести» Дитячий майданчик в Корабельному районі Миколаєва станом на січень 2024 року, Фото: «НикВести» Дитячий майданчик в Корабельному районі Миколаєва станом на січень 2024 року, Фото: «НикВести»

У пошкодженому стані майданчик знаходився з жовтня 2023 року, на що звернула увагу місцева мешканка на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради.

На фото, які опублікувала жінка, видно, що деревʼяні елементи майданчика вже перетрухлявіли, деякі з них — зламалися, а канати — перетерлися та потребують заміни.

«Будь ласка, відремонтуйте дитячий майданчик, це на висоті і небезпечно для діток», — написала вона.

Дитячий майданчик в Корабельному районі Миколаєва станом на жовтень 2023 року, Фото: Вікторія Радзіонова Дитячий майданчик в Корабельному районі Миколаєва станом на жовтень 2023 року, Фото: Вікторія Радзіонова Дитячий майданчик в Корабельному районі Миколаєва станом на жовтень 2023 року, Фото: Вікторія Радзіонова

Нагадаємо, на підприємстві «ДЄЗ «Пілот» у відповіді на інформаційний запит «НикВести» повідомили, що станом на жовтень 2023 року, у Миколаєві із 998 дитячих та спортивних майданчиків тільки 461 переданий на баланс підприємсва, яке займається ремонтом та благоустроєм. За більшістю майданчиків немає кому доглядати.

Інші 530 майданчиків не мають балансоутримувачів. Вони розташовані у:

Центральному районі — 215;

Заводському районі — 11;

Інгульському районі — 249;

Корабельному районі — 55.

Раніше «НикВести» повідомляли, що у скейт-парку в Корабельному районі Миколаєва демонтували аварійні конструкції майданчика. На їх місці частково встановили нові елементи.