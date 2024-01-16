У скейт-парку в Корабельному районі Миколаєва демонтували аварійні конструкції майданчика. На їх місці частково встановили нові елементи.

Демонтаж провели у понеділок, 15 січня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Робітники, які займаються облаштуванням майданчику розповіли, що встановлять сім конструкцій, згодом ще дві за умови покращення погодних умов.

— Доки мінусова температура, не всі конструкції будуть встановлені. Ще дві доставлять з приходом +5° С. Наразі погодні умови не дозволяють їх зафіксувати бетоном, бо в холоді матеріал розкришиться, — пояснили робочі.

Частково оновлений скейт-парк станом на ранок 16 січня, Фото: «НикВести» Частково оновлений скейт-парк станом на ранок 16 січня, Фото: «НикВести» Частково оновлений скейт-парк станом на ранок 16 січня, Фото: «НикВести»

Вони також зазначили, що у скейт-парку буде відповідне зонування. Одна сторона буде для початківців та дітей віком від трьох до шести років, а інша для більш досвідчених.

Раніше, у вересні минулого року, миколаївці поскаржилися на аварійний стан скейт-парку у Корабельному районі. В Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Катерина Звягінцева виклала відео, зняте на території парку. На кадрах видно, що майданчик потребує ремонту.

Нагадаємо, що скейт-парк по проспекту Богоявленський було офіційно відкрито у 2013 році. Сумарна вартість обладнання та будівельних робіт першої черги Спортивного парку «Корабельний» становила близько 2 мільйонів гривень. З який близько 1,5 мільйона гривень було виділено з міського бюджету.