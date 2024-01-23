У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу «Омікрон» — JN.1, який називають «Дженні».

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Випадки нового варіанту вірусу виявили у п’яти областях. Три — на Сумщині, по два — у Волинській і Черкаській областях та по одному — у Рівненській і Запорізькій областях.

«Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді, тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тож захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий після вакцинації імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби», — зазначив санлікар.

Серед захворілих лише одна людина мала два щеплення проти COVID-19.

У більшості випадків захворювання мало середній або легкий перебіг і лише одну людину госпіталізували. Вік пацієнтів — від 27 до 73 років.

Виокремити випадки субваріанту JN.1 в Україні вдалося завдяки секвенуванню — спеціальному лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус і виявити мутації у його геномі.

Вперше «Дженні» виявили у США у вересні 2023 року, після — у інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії. ВООЗ класифікувала його як субваріант «Омікрону», який «представляє інтерес» через «його швидке поширення».

Раніше американські вчені виявили, що інкубаційний період COVID-19 скоротився до 3-4 днів. На початку пандемії він становив 1-2 тижня.