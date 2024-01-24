На деокупованих територіях Миколаївської області збираються збудувати 5 модульних шкіл.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Школи будуть розраховані на 5 класів. Планується будівництво тимчасових споруд, які після відкриття основних шкіл, громади зможуть використовувати для інших потреб.

— Наразі департамент разом з засновниками зруйнованих закладів співпрацює з міжнародним фондом SavED з питань визначення локацій для реалізації проекту IREX щодо облаштування модульних шкіл, — повідомила Алла Веліховська.

Ситуація з навчанням на Миколаївщині

Як відомо, в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Мер Олександр Сєнкевич пояснив, що відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку РФ. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

При цьому, в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Наразі на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Нагадаємо, що на запитання миколаївських студентів президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного відновлення освітньої мережі в Миколаєві регіон потребує підсилення протиповітряної оборони.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Нещодавно Віталій Кім заявив, що у Миколаївській області наступного року планують відкрити очне навчання у всіх школах та дитячих садках.

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Як фонд savED допомагає Миколаївській області?

SavED — це міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни в Україні.

Так, у серпні 2023 року savED запустила програму громадянської освіти для миколаївських школярів. Учні 10 шкіл Миколаївської отримали можливість взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.

Пізніше, у грудні, 100 учнів з десяти шкіл Миколаївської області, які долучились програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED презентували проєкти, над якими працювали упродовж двох місяців навчання. Учні пʼяти шкіл виграли гранти на 5 тисяч доларів в рамках освітнього проекту.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Також Благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.

А у вцілілому будинку культури в селі Червона Долина в Миколаївській області благодійний фонд savED облаштує школу. В одному з приміщень функціонуватиме цифровий навчальний центр «Вулик».