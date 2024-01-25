24 січня та в ніч на 25 січня миколаївські вогнеборці ліквідували дві пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У селі Мартинівка Прибужанівської територіальної громади Вознесенського району 24 січня загорілося перекриття одноповерхового житлового будинку. За даними рятувальників, під час гасіння пожежі вони побачили, що під купою побутових речей сховався песик. Пожежники дістали його та передали власникам. Зазначається, що тваринка не постраждала. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів, її причина встановлюється.

Пожежа житлового будинку у Вознесенському районі. Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа житлового будинку у Вознесенському районі. Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа житлового будинку у Вознесенському районі. Фото: ДСНС Миколаївської області

Також вночі, 25 січня, у пʼятиповерховому житловому будинку в Миколаєві сталось коротке замикання в електрощитовій на першому поверсі з подальшим горінням. Пожежу ліквідовано на площі 2 квадратних метри. Загалом до гасіння пожеж від ДСНС залучались 10 вогнеборців та 3 спецавтомобілі.

Нагадаємо, на Миколаївщині у вівторок, 23 січня, рятувальники ліквідували три пожежі, горіли два будинки та авто.