В Україні тисячі китайських камер можуть передавати інформацію РФ

Україна масово використовує камери відеоспостереження, виготовлені у Китаї. Інформація з них може потрапляти на сервери виробника, а звідти і до Росії.

Про це йдеться у розслідуванні проєекту «Схеми».

Йдеться про камери китайських компаній Hikvision і Dahua, які активно використовуються по всій країні, попри те, що внесені до списку «міжнародних спонсорів війни». Відзначається, що і Hikvision, і Dahua, що виробляють ці камери, частково належать державним компаніям Китаю.

Hikvision, 2015

При під'єднанні до інтернету камера почала з'єднуватися зі своїми серверами. Сервіс, який деанонімізує IP-адреси, показує, що сервери — розташовані в Ірландії. Китайська компанія Hikvision орендує їх, аби користувачі могли зберігати та поширювати контент. Компанія повністю контролює сервери.

Dahua, 2019

Коли камеру під'єднали до інтернету, вона автоматично почала передавати зашифровані дані на сервери, які контролює Dahua. Навіть коли користувач хоче від'єднатися від хмарного сервісу, з'єднання все одно триває, а інформація потрапляє на сервери, які орендує Dahua.

Hikvision, 2023

Ця камера більш захищена. Зокрема, завдяки тому, що не дозволяє встановити простий пароль. Окрім того, при під'єднанні до мережі вона не передає відразу дані про пристрій або користувача. Проте якщо під'єднатися до хмарного сховища, відеоконтент потрапляє на сервер виробника.

Хакерські атаки

Журналісти провели експеримент і разом з фахівцями встановили, що більш старі їх моделі більш уразливі до атак хакерів. На злом пристрою 2015 року пішло близько 15 хвилин.

Так, кажуть фахівці, сталось 2 січня 2024 року, в день масованої російської атаки по українських містах.

Тоді в СБУ повідомили, що виявили камери у столиці, встановлені на приватних будинках, які транслювали роботу української ППО та локації критичної інфраструктури. Це камери зовнішнього спостереження, які, за даними силовиків, зламали російські спецслужби.

Як стало відомо «Схемам» від джерел в правоохоронних органах, одна з камер – це Hikvision 2016 року виробництва, яка працювала повністю на «рідному» китайському програмному забезпеченні. Пристрої спецслужба вилучила.

За час повномасштабного вторгнення, за даними СБУ, їм вдалось заблокувати понад 10 тисяч камер відеоспостереження, які російські спецслужби могли використовувати для шпигування.

«Технічний бік питання — це експертиза фахівців. Але, згідно з побоюваннями профільних організацій у Італії, Британії, США тощо, така можливість у китайців є. Також для цього існує договірне підґрунтя — встановлення «військового побратимства» між КНР і РФ та відповідна інфраструктура — присутність представництва Міністерства державної безпеки Китаю у Москві», — заначили експерти.

Нагадаємо, Китай продовжує стрімко нарощувати торгівлю з Росією. Товарообіг між двома країнами в січні-листопаді досягнув 218,2 мільярдів доларів і перетнув позначку в 200 мільярдів на рік раніше, ніж Пекін і Москва планували.

Також російські та китайські бізнесмени, тісно пов'язані з урядом, наприкінці жовтня провели секретне обговорення планів будівництва підводного тунелю, що може з’єднати РФ з окупованим Кримом. Росіяни хочуть створити транспортний маршрут, захищений від українських атак.