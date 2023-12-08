Китай продовжує стрімко нарощувати торгівлю з Росією. Товарообіг між двома країнами в січні-листопаді досягнув 218,2 мільярдів доларів і перетнув позначку в 200 мільярдів на рік раніше, ніж Пекін і Москва планували.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на статистичні дані Головного митного управління КНР.

Обсяг китайсько-російської торгівлі за перші 11 місяців перевищив показник всього минулого року в 190 мільярдів доларів, який вважався рекордним, тож цьогоріч слід очікувати нового рекордного рівня двосторонньої торгівлі.

У порівнянні з січнем-листопадом минулого року цьогорічний товарообіг між КНР і РФ за той же період підскочив майже на третину — 26,7%.

Раніше, у 2019 році, Пекін і Москва домовилися впродовж наступних п’яти років, до 2024-го, довести обсяг двосторонньої торгівлі до 200 мільярдів зі 107 мільярдів у 2018-му, що тоді виглядало досить амбітною метою.

У розрізі місяців, у листопаді торгівля Китаю з Росією склала 21,5 мільярд доларів, що є найвищим показником за один місяць від лютого минулого року, коли Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

При цьому, в листопаді експорт Китаю до РФ стрибнув на 34% до 10,3 мільярдів, а темпи зростання імпорту з Росії дещо знизилися — в листопаді зафіксовано збільшення поставок із РФ на 6%, до $11,2 мільярдів, тоді як у жовтні цей показник становив 9%.

Нагадаємо, вночі 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.