Миколаївці скаржаться на поламані лавки та відсутність місця відпочинку в дворі

Жителі будинку за адресою Паркова, 40 у Миколаєві просять владу звернути увагу на аварійний стан лавок та відсутність зони відпочинку на території двору.

Про це йдеться в повідомленні мешканки будинку Ганни Тищенко на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради.

За її словами, лавки не ремонтувалися більше 25 років. Протягом останніх 5 років жителі будинку звертаються з проханнями відновити місце відпочинку до місцевої влади.

«Повна відсутність місця та умов для відпочинку мешканців будинку, а особливо дітей, інвалідів і людей похилого віку! Понад 100 листів. Що ми маємо: болото і щебінь… 15 метрів від адреси нові лавки», — написала жінка.

Поламані лавки за адресою Паркова, 40 у Миколаєві Поламані лавки за адресою Паркова, 40 у Миколаєві

«Дуже прикро звичайно за наш двір. Нічого не робиться. Всі сусіди самі щовесни наводять порядки, коли в той же час у сусідніх дворах ставляться нові лавки, доріжки, дитячі майданчики», — написала в коментарях під дописом мешканка двору Ганна Ковальова.

Миколаївці скаржаться на поламані лавки та відсутність місця відпочинку в дворі Миколаївці скаржаться на поламані лавки та відсутність місця відпочинку в дворі Миколаївці скаржаться на поламані лавки та відсутність місця відпочинку в дворі

В адміністрації Інгульського району, у відповідь на заяву місцевих мешканців пояснили, що бюджет Миколаївської територіальної громади у 2024 році не передбачає додаткових коштів для облаштування зеленої зони.

«Рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2023 № 27/12 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік» фінансування робіт з облаштування зеленої зони не передбачено», — йдеться в повідомленні.

Відповідь адміністрації Інгульського району на скаргу (скриншот з Facebook контакт-центру)

Занедбані дитячі майданчики у Миколаєві

Зазначимо, що мешканці миколаєва багато разів скаржились на занедбані дитячі майданчики у різних районах:

Влітку місцевий житель поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Згодом, його огородили обмежувальною стрічкою, а директорка «Казки», ще у липні сказала, що терміни ремонту дитячого майданчику невідомі, а виконуватимуться роботи коштом міського бюджету.

Лише через півроку після публікації «НикВести» директорка закладу заявила, що аварійний дитячий майданчик у містечку відремонтують.

У вересні 2023 року мешканці Миколаєва просили відремонтувати аварійний дитячий майданчик у Центральному районі. Там дитина впала разом з гойдалкою.

Нагадаємо, у Корабельному районі в Миколаєві розпочали відновлення аварійного дитячого майданчику на проспекті Богоявленському, 325/6.

Зазначимо, що комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» з початку 2023 року по 15 вересня відремонтувало та пофарбувало 63 дитячих майданчики. Минулого року ремонтні роботи не виконувались.

Нагадаємо, що У Миколаєві із 998 дитячих та спортивних майданчиків тільки 461 переданий на баланс КП «ДЄЗ «Пілот», яке займається ремонтом та благоустроєм. За більшістю майданчиків немає кому доглядати.