У Миколаєві вшанували пам’ять жертв Голокосту. Фото: Миколаївська ОВА

Напередодні Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту, який відзначається щороку 27 січня, у Миколаєві вшанували пам'ять шести мільйонів євреїв, загиблих в роки Другої світової війни.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Головний рабин міста Миколаєва та Миколаївської області Шалом Готтліб прочитав поминальну молитву за жертвами Голокосту. Учасники заходу запалили поминальні свічки за всіх безневинних жертв Голокосту, вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам Голокосту в Миколаєві.

У Миколаєві вшанували пам’ять жертв Голокосту. Фото: Миколаївська ОВА У Миколаєві вшанували пам’ять жертв Голокосту. Фото: Миколаївська ОВА

У меморіальному заході взяли участь заступник начальника Миколаївської облвійськадміністрації Юрій Гранатуров, начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров, голова громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада» Михайло Гольденберг та представники громадськості.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь хоче, щоб у Миколаєві підтримали ініціативу місцевої єврейської громади та заснували сквер пам'яті праведників світу.