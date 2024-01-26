Фото поліції Миколаївської області з камер спостереження

Миколаївські поліцейські знайшли чоловіка, який побив співробітника комунального підприємства залученого до роздачі води.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

За даними правоохоронців, дії 67-річного місцевого мешканеця правоохоронці кваліфікували за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу — умисне легке тілесне ушкодження.

Зазначається, що 25 січня до відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них звернувся 54-річний миколаївець з травмами голови та обличчя.

Згодом зʼясувалось, що побитий чоловік є співробітником комунального підприємства КП «Миколаївелектротранс», який працює охоронцем на пункті видачі питної води у мікрорайоні Північний.

Як відомо, у нього стався конфлікт із миколаївцем, під час якого той побив комунальника. Нині тривають першочергові слідчі дії. Наразі триває досудове розслідування та призначено судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у четвер, 25 січня, на стаціонарній точці роздачі очищеної води на кінцевій зупинці тролейбусів «Північний» місцевий мешканець побив працівника КП «Миколаївелектротранс». Його госпіталізували.