Спорткомплекс «Зоря», фото: «НикВести»

Відремонтувати тренажерну залу та кардіозалу у миколаївському спорткомплексі «Зоря» обіцяють впродовж 2024 року.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

— По-перше хочу сказати, що ми хочемо відремонтувати не просто тренажерні зали. Першочергово передбачено пристосувати спортивні для тренувань та спортивної реабілітації. Тобто в цих тренажерних залах, що запроєктовані, передбачені умови для проведення заходів з сучасних видів реабілітації для постраждалих від війни. Зали будуть пристосовані для маломобільних категорій населення. Реалізація планується в цьому році, — повідомив він.

Водночас, каже Олексій Савчук, згідно проєктної документації вартість робіт складає близько 7 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що управління капітального будівництва Миколаївської міської ради уклало договір на розробку проєктно-кошторисної документації на капремонт тренажерного та кардіозалу у спорткомплексі «Зоря».

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сенкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.