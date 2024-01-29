На Хмельниччині до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ звернувся чоловік із фальшивим водійським посвідченням. Його цікавило, чому липові права не відображаються в «Дії».

Як повідомили у Сервісному центрі ВМС Хмельниччини, чоловік розповів, що отримав права через інтернет і не проходив навчання в автошколі.

«Я сам із Хмельницької області, а от права наче робилися у Києві, а прийшли мені з Харкова. Отака історія з ними», — розповів чоловік у листуванні із сервісним центром.

На питання про те, чи проходив він навчання в автошколі, той відповів, що ні.

Тоді в МВС нагадали, що єдиний законний спосіб вперше отримати дійсне посвідчення водія — це самостійно пройти навчання та скласти іспити в сервісному центрі МВС.

«Ну то я ті права, що отримав, викину, спалю їх і піду на навчання», — відповів чоловік.

У коментарі «УП. Життя» в пресслужбі Сервісного центру МВС розповіли, що якби подібне звернення надійшло до сервісного центру МВС офлайн, адміністратор мав би викликати поліцію для зʼясування всіх обставин справи.

«Та в цьому випадку в нас є тільки листування. Тож ми лише попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за використання підробленого водійського посвідчення», — додали в пресслужбі.

Раніше на Черкащині дві сестри-близнючки намагалися обманути працівника сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, щоб скласти іспит з правил дорожнього руху.