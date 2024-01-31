Військові з бодікамерами на Чернігівщині. Фото: АрміяInform

Відтепер під час щоденних патрулювань військових від ТЦК на вулицях Львівської області, вони використовуватимуть бодікамери.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Записані відео потраплятимуть до ТЦК та СП у разі необхідності.

«Жителі Львівщини, майте на увазі, під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування. Їх розглядатимуть у випадку, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась і об’єктивно розібратись у конфліктній ситуації», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.