Відтепер під час щоденних патрулювань військових від ТЦК на вулицях Львівської області, вони використовуватимуть бодікамери.
Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.
Записані відео потраплятимуть до ТЦК та СП у разі необхідності.
«Жителі Львівщини, майте на увазі, під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування. Їх розглядатимуть у випадку, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась і об’єктивно розібратись у конфліктній ситуації», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
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Відтепер під час щоденних патрулювань військових від ТЦК на вулицях Львівської області, вони використовуватимуть бодікамери.
Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.
Записані відео потраплятимуть до ТЦК та СП у разі необхідності.
«Жителі Львівщини, майте на увазі, під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування. Їх розглядатимуть у випадку, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась і об’єктивно розібратись у конфліктній ситуації», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|