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Протягом січня українським зерновим коридором було експортовано 6,3 мільйонів тонн вантажу, що майже досягає довоєнного рівня.

Про це заявив віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як зазначається, за півроку українським коридором вже перевезли 20 мільйонів тонн вантажу. З портів великої Одеси вийшло 661 кораблів, які експортували вантажі до 32 країн світу. При цьому, 14,3 мільйона із зазначеного переліку становлять аграрні товари.

Також міністр заявив про прибуття нових 104 суден для експорту 3 мільйонів тонн вантажу.

Нагадаємо, що в Україні у 2023 році зафіксовано рекордний рівень урожайності зернових культур — 54,7 центнери на гектар. Попередній рекорд був у 2021 році та становив 53,6 центнери на гектар.