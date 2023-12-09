В Україні зафіксовано рекордний рівень урожайності зернових культур — 54,7 центнери на гектар. Попередній рекорд був у 2021 році та становив 53,6 центнери на гектар.

Як повідомили в Мінагрополітики, у зв’язку з цим збільшено прогноз виробництва цьогорічного врожаю зернових та олійних культур.

Зокрема, збільшено показники виробництва кукурудзи з 28,5 мільйонів тонн до понад 30 мільйонів тонн. Збирання кукурудзи вже проведено на 87% площ. Торік на аналогічну дату було зібрано 66% площ цієї культури.

Мінагрополітики збільшило прогноз виробництва цьогорічного врожаю зернових та олійних до 81,3 мільйона тонн: прогноз щодо валового виробництва зернових культур зріс до 59,7 мільйонів тонн, а обсяги збору олійних культур залишаються без змін і складають 21,6 мільйон тонн.

Раніше повідомлялося, що українські аграрії намолотили 57,6 мільйонів тонн урожаю, з яких: 39,228 мільйонів тонн зернових та 18,457 мільйонів тонн олійних культур.

Нагадаємо, що станом на липень Україна експортувала 2,046 мільйонів тонн зернових та зернобобових.