Додаток «Дія». Фото: itechua.com

У «Дії» під час голосування у Нацвідборі на «Євробачення-2024» 4 лютого зафіксували «рекордну кількість» користувачів за всю історію проєкту.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів. Тому додаток не був готовий до такого навантаження.

«Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку», — йдеться у повідомленні.

Тому цьогоріч «Дія» дала можливість повболівати за фаворитів на добу довше.

«Наступного року цього не буде», — пообіцяв Михайло Федоров.

Станом на ранок 4 лютого у «Дії» все ще не всі можуть проголосувати за конкурсантів Нацвідбору. Однак, ситуація покращується і додак вже працює.

У Teltgram-каналі «Дії» опублікували деякі меми, які створили українці.

Меми про "Дію". Фото з Teltgram-каналу додатку.

Меми про "Дію". Фото з Teltgram-каналу додатку.

Меми про "Дію". Фото з Teltgram-каналу додатку.

Меми про "Дію". Фото з Teltgram-каналу додатку.

Меми про "Дію". Фото з Teltgram-каналу додатку.

Нагадаємо, що українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

Повідомлялося, що у «Євробаченні-2024» взяли участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.