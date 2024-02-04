Краєвиди регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». Фото: Україна Інкогніта

На територію регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» виявили пташиний грип. Було Встановлено захисну зону радіусом 3 кілометри від інфікованої зони, до якої ввійшли села Софіївка та Щасливе Софіївської територіальної громади.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Регіонального ландшафтного парку «Приінгульський».

На території інфікованої зони встановлено карантин з 31 січня 20214 року.

Баштанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомило, що на узбережжі річки Інгул біля села Софіївка Баштанського району бцло виявлено 3 труби лебедів.

«Встановлено зону нагляду (спостереження) території радіусом 10 км від інфікованої зони, в яку ввійшли населені пункти: села Ульянівка, села Березнегуватське, села Вівсянівка, села Володимиро-Павлівка, села Веселий Поділ, села Павлівка, села Новорозанівка, села Кам’яне, села Пелагіївка, села Володимирівка, села Баратівка Софіївської ТГ, села Новоантонівка та міста Новий Буг», — йдеться у повідомленні.

Сплавка: пташиний грип — масове захворювання диких птахів та домашньої птиці, спричинене вірусом, який може передаватися від хворої птиці людині.

Нагадаємо, що у Первомайську на Миколаївщині оголосили неблагополучну ситуацію через спалах сказу у тварин та ввели карантинні обмеження.