Військовий дрон. Фото Центру національного спротиву.

На тимчасово окупованих українських територіях росіяни планують запровадити уроки, на яких дітей навчатимуть збирати дронів у військових цілях.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупанти готуються ввести на тимчасово окупованих територіях модуль технологій БпЛА на уроках праці. Школярам розповідатимуть про технології, особливості конструкцій та збирання БПЛА для військових цілей.

У Центрі Нацспротиву зазначають, що серед школярів також вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

«Кремль розглядає управління БпЛА — як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу», — йдеться у повідомленні.

Раніше українські партизани змогли з'ясувати, що країна-агресор організувала виробництво безпілотників на окупованій території Запорізької області, а саме на «Бердянському заводі Жаток».