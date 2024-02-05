Штучний інтелект, який перетворює текст у фото. Скрін з сайту ImageFX

Новий штучний інтелект, який можна використовувати для перетворення тексту в зображення показали у компанії Google.

На сайт Google вказується, що його назва ImageFX.

«Ми представляємо ImageFX: новий інструмент для створення зображень на базі Imagen 2, останньої моделі DeepMind від Google для перетворення тексту в зображення, забезпечуючи зображення найвищої якості», — повідомили у Google.

Як заявили в Google, ImageFX пропонує своїм користувачам інтерфейс, який має «швидко та безпечно створювати зображення». ImageFX є новим інструментом для створення зображення за допомогою простого введення тексту.

«Завдяки MusicFX, нашому генеративному експерименту на основі штучного інтелекту з перетворення тексту в музику, люди тепер можуть створювати мелодії тривалістю до 70 секунд, а також завантажувати чи ділитися своїми творами зі своїми друзями», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вчені з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі розширили можливості штучного інтелекту. Тепер він уміє імітувати почерк людини.

Нагадаємо, що штучний інтелект допоміг поліції Нью-Йорка спіймати наркодилера.