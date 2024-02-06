Олександр Лієв проходить перед журналістами тест на поліграфі. Фото: hromadske

Колишній голова Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв, пройшов «публічний поліграф», щоб довести свою невинуватість. Він провалився на одному питанні — про вказівки від керівництва.

У розпорядженні hromadske опинилися результати з передтестового дослідження Олександра Лієва. Також кореспондент hromadske побував на публічній перевірці.

Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

За даними Служби безпеки України, у жовтні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю гуртової партії мінометних пострілів із компанією «Львівський Арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак боєприпаси компанія так і не відправила.

Дослідження на поліграфі Олександр Лієв організував сам. Перед публічним поліграфом, 5 лютого, ексчиновник пройшов передтестове дослідження.

Всього запитань було сім:

Чи отримував Олександр Лієв неправомірну вигоду (кошти, майно, цінності, криптовалюту, послуги) за результатами контракту з ТОВ «Львівський Арсенал»? Чи був знайомий із керівником ТОВ «Львівський Арсенал» Юрієм Збітнєвим та представником компанії Sevotech Олексієм Хорошаєвим на час укладення контракту? Та чи мав із ними змову? Чи мав із ними контакти, окрім офіційного листування? Чи знав Олександр Лієв наперед, що цей контракт не буде виконаний? Чи наполягав Олександр Лієв на включені в контракт положень про штрафні санкції у 200 мільйонів грн у разі зриву контракту? Чи отримував Олександр Лієв вказівку від керівництва на укладання контракту з «Львівським Арсеналом» від керівників Міністерства оборони? Чи мав намір Олександр Лієв виїхати за межі України з метою переховування від слідства? Чи готовий Олександр Лієв сприяти слідству у встановленні істини у цій справі?

За результатами передтестового дослідження 2 лютого, які опинилися у розпорядженні редакції, Олександр Лієв дав неправдиву відповідь на одне із запитань. Воно стосувалося того, чи отримував експосадовець вказівку від керівництва на укладання контракту з «Львівським Арсеналом» від керівників Міністерства Оборони. 2 лютого Олександр Лієв відповів на це питання «ні», і ця відповідь, на думку поліграфолога, була неправдивою.

Висновки дослідження на поліграфі Олександра Лієва. Фото надано hromadske Висновки дослідження на поліграфі Олександра Лієва. Фото надано hromadske

5 лютого, на це саме запитання Олександр Лієв відповів: «ні... і так, і ні, тут...» Коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: «ні, тут треба пояснювати».

Зрештою поліграфолог зняв запитання, через те, що воно «не було сприйнято респондентом», і у Олександра Лієва виникло «підвищене реагування».

Що сталося?

Нещодавно Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.

Зазначається, що одного із фігурантів — експосадовця Міноборони — затримали на спробі виїхати за межі України. Наразі він перебуває під вартою. Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.

Також Міністерству оборони України повернули 1,5 мільярда гривень після розірвання збиткового контракту зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ.

1 лютого Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.