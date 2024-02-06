Колишній голова Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв, пройшов «публічний поліграф», щоб довести свою невинуватість. Він провалився на одному питанні — про вказівки від керівництва.
У розпорядженні hromadske опинилися результати з передтестового дослідження Олександра Лієва. Також кореспондент hromadske побував на публічній перевірці.
Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.
За даними Служби безпеки України, у жовтні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю гуртової партії мінометних пострілів із компанією «Львівський Арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак боєприпаси компанія так і не відправила.
Дослідження на поліграфі Олександр Лієв організував сам. Перед публічним поліграфом, 5 лютого, ексчиновник пройшов передтестове дослідження.
Всього запитань було сім:
За результатами передтестового дослідження 2 лютого, які опинилися у розпорядженні редакції, Олександр Лієв дав неправдиву відповідь на одне із запитань. Воно стосувалося того, чи отримував експосадовець вказівку від керівництва на укладання контракту з «Львівським Арсеналом» від керівників Міністерства Оборони. 2 лютого Олександр Лієв відповів на це питання «ні», і ця відповідь, на думку поліграфолога, була неправдивою.
5 лютого, на це саме запитання Олександр Лієв відповів: «ні... і так, і ні, тут...» Коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: «ні, тут треба пояснювати».
Зрештою поліграфолог зняв запитання, через те, що воно «не було сприйнято респондентом», і у Олександра Лієва виникло «підвищене реагування».
Нещодавно Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.
Зазначається, що одного із фігурантів — експосадовця Міноборони — затримали на спробі виїхати за межі України. Наразі він перебуває під вартою. Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.
Також Міністерству оборони України повернули 1,5 мільярда гривень після розірвання збиткового контракту зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ.
1 лютого Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.
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Колишній голова Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв, пройшов «публічний поліграф», щоб довести свою невинуватість. Він провалився на одному питанні — про вказівки від керівництва.
У розпорядженні hromadske опинилися результати з передтестового дослідження Олександра Лієва. Також кореспондент hromadske побував на публічній перевірці.
Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.
За даними Служби безпеки України, у жовтні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю гуртової партії мінометних пострілів із компанією «Львівський Арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак боєприпаси компанія так і не відправила.
Дослідження на поліграфі Олександр Лієв організував сам. Перед публічним поліграфом, 5 лютого, ексчиновник пройшов передтестове дослідження.
Всього запитань було сім:
За результатами передтестового дослідження 2 лютого, які опинилися у розпорядженні редакції, Олександр Лієв дав неправдиву відповідь на одне із запитань. Воно стосувалося того, чи отримував експосадовець вказівку від керівництва на укладання контракту з «Львівським Арсеналом» від керівників Міністерства Оборони. 2 лютого Олександр Лієв відповів на це питання «ні», і ця відповідь, на думку поліграфолога, була неправдивою.
5 лютого, на це саме запитання Олександр Лієв відповів: «ні... і так, і ні, тут...» Коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: «ні, тут треба пояснювати».
Зрештою поліграфолог зняв запитання, через те, що воно «не було сприйнято респондентом», і у Олександра Лієва виникло «підвищене реагування».
Нещодавно Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.
Зазначається, що одного із фігурантів — експосадовця Міноборони — затримали на спробі виїхати за межі України. Наразі він перебуває під вартою. Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.
Також Міністерству оборони України повернули 1,5 мільярда гривень після розірвання збиткового контракту зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ.
1 лютого Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.