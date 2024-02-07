Росіяни змушують українців на ТОТ отримати паспорт РФ. Фото: ЦНС

Росіяни на окупованих територіях тиснуть на українців, щоб змусити їх отримати російський паспорт.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Окупанти почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта РФ будуть вважатись іноземцями на рідній землі. В цьому випадку їм буде необхідно отримати посвідку на проживання, яку треба постійно підтверджувати», — йдеться в повідомленні.

Також ті, хто не отримають російський паспорт, не матимуть доступу до медицини й не зможуть здійснювати операції з власним майном.

«Фактично росіяни шантажують українців аби змінити демографічний склад захоплених регіонів», — зауважили в ЦНС.

У Центрі нацспротиву закликали повідомляти про всіх дотичних до примусової паспортизації за посиланням. Це потрібно, щоб притягнути росіян та колаборантів до відповідальності.

Також, окупанти запустили інтернет-сервіс «я в Росії», щоб пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України.

Раніше ЦНС повідомляв, що росіяни не забезпечують цивільних на тимчасово окупованих територіях ліками. Всі медпрепарати ідуть на військових РФ. А на окупованій Луганщині неможливо викликати швидку через відсутність зв’язку.