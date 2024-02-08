Протест польських фермерів 24 січня цього року. Фото: rmf24.

У п'ятницю 9 лютого, по всій Польщі планується загальний страйк фермерів, оголошений Національною спілкою солідарності індивідуальних фермерів (NSZZ), та перекриття доріг по всій країні.

Про це повідомляє rmf24.

За даними міністерства, «учасники переговорів підкреслили, що запланована на цю п'ятницю акція протесту має на меті донести до споживачів інформацію про проблеми фермерів. Це також протест на їхній захист, на захист здорової польської їжі».

«Фермери протестують по всій Європі. Вони мають схожі проблеми і думають однаково, незалежно від їхнього політичного вибору. Ми хочемо, щоб існував консенсус з питань сільського господарства, незважаючи на розбіжності. Ми вирішуємо проблеми в сільському господарстві шляхом діалогу з фермерами», — заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Він також заявив, що «польські фермери зазнали найбільших збитків через наплив сільськогосподарської продукції з України».

Нагадаємо, що 7 лютого Польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин».