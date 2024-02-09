Українські біженці на головному вокзалі Hauptbahnhof в Берліні, Фото: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Готовність надавати допомогу Україні серед німців знижується. При цьому більшість громадян ФРН побоюються, що в разі перемоги над Україною Росія нападе на інші країни.

Про це свідчать результати дослідження «Мюнхенський індекс безпеки 2024», яке провели до Мюнхенської конференції з питань безпеки, інформує DW.

56% опитаних вважають, що в разі перемоги над Україною є ризик нападу РФ на інші країни. 48% згодні, що Європа буде в безпеці, лише якщо Москва програє війну.

Але при цьому збільшити прийом біженців з України готові лише 25% німців. В травні 2022 року таких було 46%. Зараз 32% німців виступають проти збільшення прийому українських біженців.

Таким самим є і ставлення до розширення військової допомоги Києву. Більшість опитаних — проти збільшення поставок Україні важкого озброєння. Також все менше німців хочуть посилення санкції проти Росії. Знижується і їхня готовність до розширення гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна надасть Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41.

Німецький журналіст назвав вертольоти, які Німеччина передасть Україні «барахлом», яке небезпечне для українських пілотів.