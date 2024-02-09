Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох російських загарбників, які під час окупації Сумщини катували цивільне населення.

Про це повідмили в пресслужбі СБУ.

Протягом лютого-березні 2022 року російські військовослужбовці брали участь у захопленні Охтирського району Сумщини, зокрема міста Тростянець.

Під час окупації населеного пункту п’ятеро чоловіків входили до складу російських «каральних загонів», які викрадали і катували місцевих жителів. Росіяни звозили людей до катівні, яку облаштували у підвалі захопленого на той час місцевого елеватора. Там людей били зв’язаними, а потім ледь притомними кидали на холодну підлогу і довгий час тримали без їжі та води.

Катівні на Сумщині. Фото: СБУ Катівні на Сумщині. Фото: СБУ

За даними СБУ, особливою жорстокістю відзначався один російський лейтенант. Під час побиття людей він імітував їхній розстріл. За це російське командування нагородило його «медаллю Суворова», яку він отримав після втечі окупантів із Сумщини.

За словами правоохоронців, ще один російський сержант бив палкою зв’язаного чоловіка, якого викрали прямо посеред вулиці, і обіцяв йому «переламати всі кістки». Таким чином вони намагались схилити людей до співпраці з РФ. Але окупантам це не вдалося.

Наразі пʼятьом російським солдатам повідомили про заочну підозру за частиною 2 статті 28, та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть двох російських військових, які під час окупації Шевченківської громади знущалися та катували місцевих жителів.

Водночас на Миколаївщині заочно судитимуть командира та двох військовослужбовців «ДНР», які катували мирних жителів на окупованих територіях області.

Станом на січень 2024 року на території Миколаївської області зафіксовали 12 випадків катувань окупантами цивільних.