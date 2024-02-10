Військовослужбовець врятував овечку з Донеччини. Фото: UAnimals

Зоозахисники поділилися історією овечки Прими, яка дивом вижила після обстрілу на Донеччині, а потім народила дитинча Вуглинку.

Організація UAnimals вивезла цих овець ще у серпні минулого року на запит військового Максима, який врятував Приму після російського артобстрілу ферми.

Овечка вибралася з ферми у Ямполі через дірку в обстріляному паркані. Кілька десятків овець, які змогли врятуватись із ферми, потерпали від зграй голодних собак, холоду та обстрілів. Прима впала у велику яму, де лежали інші мертві тварини. Скільки вона там пробула — невідомо.

«Вона була дуже кволою, коли її знайшов військовий. Він забрав Приму на місце базування, а через тиждень Прима зробила сюрприз — народила ягнятко Вуглинку», — пригадали зоозахисники.

Так виявилося, що військовий врятував не одне, а два життя.

Нині овечок доглядають у реабілітаційному центрі «Зелений Гай». Протягом місяця з ними працював ветеринар, адже вони мали багато шкірних захворювань.

«Зараз Прима та Вуглинка оброблені, вакциновані та добре харчуються. Військовий Максим хоче забрати Вуглинку та Приму жити разом із ним у селі, коли повернеться з фронту. Каже, що не сприймає їх як їжу, — лише як друзів», — додають зоозахисники.

Раніше повідомлялось, що гімалайський чорний ведмідь, який отримав контузію в зоопарку в селищі Ямпіль на Донеччині через російський обстріл, тепер житиме в зоопарку Шотландії.