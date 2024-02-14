Мешканцю Києва повідомили про підозру за порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, а також заперечення збройної агресії РФ проти України.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними правоохороців, чоловік на території парку-меморіалу «Бабин Яр» виклав в своєму акаунті Instagram публікацію та відео з антисемітськими висловлюваннями, «спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, ненависті та приниження національної честі та гідності єврейського народу».
Зазначається, що раніше він викладав проросійські антисемітські наративи у Facebook, Instagram та Youtube. Там він також систематично розміщував антиукраїнські відеозаписи та стрими.
Окрім цього, чоловік у різних регіонах України проводив антиконституційні акції протесту та чинив опір правоохоронцям. Обвинувальні акти щодо нього перебувають на розгляді в судах.
Нагадаємо, на Миколаївщині засудили 53-річного жителя Первомайська, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських військових проти українців.
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Мешканцю Києва повідомили про підозру за порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, а також заперечення збройної агресії РФ проти України.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними правоохороців, чоловік на території парку-меморіалу «Бабин Яр» виклав в своєму акаунті Instagram публікацію та відео з антисемітськими висловлюваннями, «спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, ненависті та приниження національної честі та гідності єврейського народу».
Зазначається, що раніше він викладав проросійські антисемітські наративи у Facebook, Instagram та Youtube. Там він також систематично розміщував антиукраїнські відеозаписи та стрими.
Окрім цього, чоловік у різних регіонах України проводив антиконституційні акції протесту та чинив опір правоохоронцям. Обвинувальні акти щодо нього перебувають на розгляді в судах.
Нагадаємо, на Миколаївщині засудили 53-річного жителя Первомайська, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських військових проти українців.