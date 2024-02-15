Дієву роботу операторів безпілотних комплексів «Сова» продемонстрували миколаївські морпіхи.

Відео опубліковано на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На відео бійці морської піхоти показали, як вночі працюють з ударними безпілотними комплексами та знищують окупантів.

«Служба доставки смаколиків РУБпАК «Сови» миколаївських морпіхів на звʼязку для окупантів 24/7. Подвійна порція перцю безкоштовно. Незабутні спогади гарантовані!», — йдеться у описі до відео.

Раніше Морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.