Військовий посадовець Київщини отримав підозру у вимаганні хабарів. Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів військової частини з Київщини, який систематично вимагав гроші з підлеглих військовослужбовців за «позитивне вирішення» соціально-побутових питань.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Як зазначається, з жовтня 2022 року по червень 2023 року посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень за оформлення виплати матеріальної допомоги, відпусток, інших соціально-побутових питань, які виникали у військовослужбовців під час проходження служби.

Він пропонував свою платну «допомогу» одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих.

Офіцер брав від 1,5 до 5 тисяч гривень з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення. Сума хабаря залежала від посади військовослужбовця та суми виплати. При цьому посадовець не боявся отримувати неправомірну вигоду на свою банківську карту.

Чоловік підозрюється в отримані хабаря службовою особою (частина 3 статті 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали правоохоронця, якого підозрюють у корупції. Патрульний вимагав «винагороду» за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.