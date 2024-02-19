До Джанкою в тимчасово окупованому Криму прибуло багато нових російських військових, зокрема бойовики приватної військової компанї «Вагнер».

Про це повідомив кримський партизанській рух Атеш.

До Джанкою прибуло багато нових російських військових. Фото: Атеш До Джанкою прибуло багато нових російських військових. Фото: Атеш До Джанкою прибуло багато нових російських військових. Фото: Атеш

Серед новоприбулих було помічене маркування ПВК «Вагнер». Також виявлені військові з підрозділу бойових медиків «Друїд», 80 окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі.

До Джанкою прибуло багато нових російських військових. Фото: Атеш До Джанкою прибуло багато нових російських військових. Фото: Атеш До Джанкою прибуло багато нових російських військових. Фото: Атеш

«Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом на вільні українські території. Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду», — зазначили партизани.

Раніше українські партизани змогли з'ясувати, що країна-агресор організувала виробництво безпілотників на окупованій території Запорізької області, а саме на «Бердянському заводі Жаток».