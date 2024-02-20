Пам'ятник Героям Небесної Сотні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У понеділок, 20 лютого у Миколаєві вшанували пам’ять загиблих Героїв Небесної сотні. В цей день 10 років тому на Майдані Незалежності у Києві було вбито найбільшу кількість людей.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Для вшанування пам’яті загиблих до пам'ятника Героям Небесної Сотні прийшли представники міської та обласної влади, громадських організацій. Серед них заступник міського голови Анатолій Петров, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник облради Антон Табунщик.

«Небесна Сотня - це 107 загиблих учасників Революції гідності 2013-2014 років. Пік розстрілів мітингувальників припав саме на лютневі дні. Тоді загинуло 78 осіб. Наймолодшому з героїв було 17 років, найстаршому - 82. Зі 107 героїв Небесної сотні - три жінки», - сказано в прес-службі.

Перед присутніми також виступила Тамара Кемська, чий син Сергій загинув 2014 на Майдані. Жінка згадала ті важкі часи і висловила гордість за свого сина, який боровся за права українців.

«Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав найцінніше у боротьбі за вільне життя в Україні. Пам'ятаємо їх відвагу, чітку громадянську позицію та відданість», - додали в Миколаївській міськраді.

Вшанування пам'яті загиблих. Фото: Миколаївська міська рада

Пам'ятник Героям Небесної Сотні. Фото: Миколаївська міська рада

Вшанування пам'яті загиблих. Фото: Миколаївська міська рада

Квіти у основи пам'ятника Героям Небесної Сотні. Фото: Миколаївська міська рада

Вшанування пам'яті загиблих. Фото: Миколаївська міська рада

Тамара Кемська. Фото: Миколаївська міська рада

Покладання квітів. Фото: Миколаївська міська рада

Покладання квітів Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, як під час відкриття виставки, присвячену Революції Гідності, Тамара Кемьска розповіла про останні дні життя сина та зізналась, що жалкує, но не поїхала на мітинг до Києва.