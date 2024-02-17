Відкриття виставки «В серцях, у пам’яті, в думках», фото «НикВести».

До дня єднання, 16 лютого, у Миколаєві відкрили виставку фотографій «В серцях, у пам’яті, в думках», яка присвячена подіям Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

На виставці були представлені роботи Ігоря Єрмолаєва, Олександра Сайковського, Юрія Кашковського та Ярослава Індикова. Кожен з авторів був свідком подій на Майдані у Києві, або мітингів у Миколаєві у 2013-2014 роках.

Ведучі заходу. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Хвилина мовчання в пам'ять полеглих Героїв. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Захід також відвідала мати загиблого учасника Революції Гідності та Героя України Сергія Кемського Тамара. Жінка пригадує, що Сергій читав багато книжок і в нього завжди була активна громадська позиція.

— Погляди на життя були у нього дуже правильні, бо він мав вищу освіту у сфері політології, все розумів, що відбувається в країні, що нам чекати в майбутньому, все абсолютно він розумів. Він тоді сказав мені: «Мамо, все тільки починається». Він наперед багато чого бачив і знав: хто така росія і що може відбутися. 21 числа (21 листопада 2013 року, - прим.) Мустафа Найєм написав: «беріть печиво, чай та виходимо всі на Майдан». На наступний день вранці син поїхав на Майдан, - сказала Тамара Каменська.

Тамара Кемська. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Тамара Кемська. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Під час Революції Гідності родина проживала у Коростені, що на Житомерщіні. Сергій їхав на Майдан до Києва на два або три тижні і потім на декілька днів повертався додому.

— Останній раз він приїхав додому 15 лютого (2014 року, - прим.) і я дуже зраділа. А 17 лютого я пішла на роботу і коли прийшла додому - Сергія вже не було. Тоді він залишив свою шапку. Він простояв в ній весь Майдан, і це був єдиний день коли він її не знайшов. Так вона і залишилась в пам'ять», - сказала Тамара Каменська.

Тамара Кемська. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Сергій Кемський на Евромандані. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

В коментарі кореспонденту «НикВести» Тамара зізналась, що жалкує, що не поїхала на протест на Майдані.

— Я жодного разу не була у Києві під час Революції, я бачила те, що там відбувалося тільки по телебаченю. Це 150 кілометрів від Коростеня, буквально дві години маршруткою. Позвоню Сергію, питаю: «Все в порядку?», каже «так, ми тут розберемося, чого ти сюди поїдеш». І я жодного разу не поїхала, може так треба було - я не знаю. Я дуже про це жалкую, найбільше за все, - сказала Тамара Кемська.

Останні сім років мати Сергія живе у Миколаєві. За словами жінки, речі, в яких загинув її син вона отримала лише 15 позавчора.

Тамара Кемська з нагородою сина Сергія. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Тамара Кемська з нагородою сина Сергія. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Фотограф і автор частини представлених робіт Юрій Кашковський, пригадуючи події 2014 року, сказав що усвідомлення, що твоє життя і майбутнє країни залежить від тебе – дуже важливе для кожного українця.

Ігор Єрмолаєв. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Юрій Кашковський. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Розповів молоді про події 2013-2014 років активний учасник Майдану з Миколаєва Олег Гілякін. Чоловік прибув до столиці 11 грудня і залишався у Києві до закінчення Революції.

— Багато людей наїхало, близько трьох тисяч вже були там, за парканом біля Верховної Ради, загони самооборони, а також громадськість міста Києва, вона прийшла у Маріїнський парк і почалися страшні події. Тітушки почали кидати гранатами. Спочатку я допомагав виводити поранених, а потім і сам був поранений, — згадує Олег Гілякін.

Від час свого виступу, Гілякін призвав людей допомагати Збройним силам України, а також виконав авторську пісню.

Олег Гілякін. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Олег Гілякін. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Зазначимо, що виставка повинна була відкрити ще 21 лютого 2022 року, але з технічних причин була перенесена на більш пізній час. Згодом почалось повномасштабне вторгнення і захід скасували.

Жителі та гості міста зможуть відвідати виставку до першого березня на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки з 10:00 до 17:00.

Форепортаж

Виставка «В серцях, у пам’яті, в думках». Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Відвідувачі виставки. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Виставка «В серцях, у пам’яті, в думках». Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Виставка «В серцях, у пам’яті, в думках». Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Книга Олега Виноградова «Майдан». Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Мітинги у Миколаєві у 2013 році. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Відвідувачі виставки «В серцях, у пам’яті, в думках». Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Олег Гілякін та Ігор Єрмолаєв. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Олег Гілякін. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Відвідувачі виставки «В серцях, у пам’яті, в думках». Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Відвідувачі виставки «В серцях, у пам’яті, в думках». Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». ф о Відвідувачі виставки «В серцях, у пам’яті, в думках». Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».