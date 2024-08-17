Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, фото: Миколаївська ОВА

Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун поділилась, що їх команда намагається не відставати за «дуже швидкими» темпами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма у питаннях допомоги регіону.

Про це Деніз Браун, яка завершує у серпні свою дворічну місію в Україні, розповіла в інтерв'ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

«Нещодавно я була у Миколаєві. Хочу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо з головою ОВА Віталієм Кімом, який має дуже чітке бачення. Лінія фронту відсунулася назад у листопаді 2022 року. Тож у Миколаєві є більше можливостей для підтримки різних зусиль, ніж для гуманітарної допомоги», – сказала Деніз Браун.

За її словами, команда намагається докладати зусиль для відновлення шкіл та інфраструктури в області.

«Ми намагаємося супроводжувати голову ОВА Кіма в його баченні. Він рухається дуже швидко, ми намагаємося не відставати. Він завжди каже мені: «Хлопці, ви занадто повільні». Але ми докладаємо зусиль там для відновлення шкіл, інфраструктури. Незабаром ми запустимо програму підтримки для сільськогосподарського розмінування. Тож тим фермерам, які не можуть використовувати свої поля через те, що вони заміновані, ми надаємо таку підтримку, як ми це робимо в Харкові», – розповіла Деніз Браун.

Нагадаємо, Агенція регіонального розвитку Миколаївської області за три місяці роботи залучили два гранти від ООН на суму 100 тисяч доларів, щоб навчити громади регіону писати заявки для міжнародних донорів.