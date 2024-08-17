Тротуар. Архівне фото "НикВести"

КП «Миколаївводоканал» планує витратити 1,2 мільйони гривень на відновлення покриття тротуарів з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв після ремонту на мережах водопроводу та каналізації на вулицях.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Скриншот тендеру з ProZorro.

За 1 мільйон 296 тисяч 944 гривні підрядник має відремонтувати тротуари після розриттів в чотирьох районах Миколаєва. Точні адреси у тендерній документації не вказані. Роботи мають виконуватися до кінця 2024 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій. Відкриті торги проводяться з особливостями.

Нагадаємо, що на пішохідному переході на перетині вулиці Садової та проспекту Центрального в Миколаєві провалилась частина тротуару після зливи.