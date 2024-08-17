Світлофор, фото узято з мережі Інтернет

У Миколаєві з 17 по 19 серпня на перетині вулиць 2 Екіпажна та 3 Воєнна не працюватимуть світлофори.

Про це повідомляють на Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємстві Миколаєва.

На цій ділянці фахівці підприємства встановлять нові світлофори та стойки, проведуть заміну кабелю електроживлення, натяжку тросу.

Нагадаємо, що на завантажених перехрестях Миколаєва до світлофорів приєднають блоки безперебійного живлення, щоб вони працювали навіть під час відключень світла.

Раніше повідомлялось, що на двох перехрестях у Миколаєві встановлять нові світлофори. Один у центрі міста, другий — у мікрорайоні Ліски. А за 2023 рік у місті всього встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.