У Миколаєві відправили під варту підозрюваного у держраді. Фото: Центральний райсуд

У Миколаєві суд відправив під варту чоловіка, який підозрюється у держраді. За даними правоохоронців, за його наведення росіяни атакували нафтопаливний термінал.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

Зазначається, що підозрюваний — колишній співробітник МВС України в Автономній республіці Крим. По даним правоохоронців, чоловік працював оперуповноваженим одного з відділів поліції у Миколаєва. Він передава росіянам інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил, об’єктів критичної інфраструктури.

Вказується, що в березні-травні 2022 року підозрюваний надсилав координати терміналів для зберігання нафтопаливних продуктів, складських приміщень, комунального підприємства-перевізника.

«Незабаром, по деяким з цих об’єктів, зокрема нафтопаливним терміналам по вулиці Космонавтів у Миколаєві та території комунального підприємства-перевізника, що розташоване на вулиці Будівельників було нанесено вогневі удари, що призвело до пошкоджень та загорянь», — йдеться у повідомленні.

У судовому засіданні підозрюваний відмовився від дачі пояснень. Суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, що мешканця Первомайська, що на Миколаївщині, підозрюють у керівництві забороненого в Україні політичного об’єднання прихильників комуністичного руху — «молода гвардія більшовиків-ленінців».

Також нагадаємо, на Миколаївщині військовослужбовця судитимуть за державну зраду.