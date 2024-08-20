Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» працює у місті вже 20 років, однак його активна робота розпочалася лише 2,5 роки тому, коли посаду директора обійняв Дмитро Чучмай. До цього часу основна робота підприємства полягала у догляді за двома парками: «Перемоги» та «Ліски», каже він. А сьогодні «Миколаївські парки» доглядають за всіма зеленими насадженнями у місті.

За останні роки штат та автопарк підприємства збільшився, фінансування з міського бюджету також зросло. На вулицях міста все частіше можна зустріти працівників «Миколаївських парків» за роботою: покосом трави, висадженням нових дерев та обрізкою старих, прибиранням вулиць міста від опалої листви.

«НикВести» вирішили проаналізувати, як за останні роки змінилося життя комунального підприємства «Миколаївські парки» та як їм вдається в умовах повномасштабної війни озеленювати місто.

Кількість працівників збільшилась у 6 разів

За останні три роки кількість працівників на підприємстві збільшилась з 39 осіб у 2021 році до 180 осіб у 2023 році, свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot. А станом на 2024 рік на підприємстві працює 262 працівника, повідомив «НикВести» директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «НикВести»

Для порівняння кількість працівників комунального підприємства «Миколаївводоканал» дещо зменшилась, у порівнянні з довоєнним часом: з 1342 співробітників у 2021 році до 1288 — у 2023 році, свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot. Водночас штатна чисельність комунального підприємства «Миколаївелектротранс» зменшилась з 728 співробітників у 2021 році до 573 — у 2023 році. Однак дещо збільшилась кількість працівників комунального підприємства «Миколаївкомунтранс»: з 134 працівників у 2022 році до 155 — у 2023 році, свідчать дані моніторингового сервісу.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото «НикВести»

Станом на зараз на підприємстві 262 штатні одиниці, повідомив «НикВести» директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай. Це озеленювачі, водії та інші фахівці різних напрямків, додав він. Збільшення кількості працівників у порівнянні з іншими комунальними підприємствами міста він пояснив тим, що «Миколаївським паркам» простіше знайти необхідних співробітників, адже посади не обов'язково потребують працівників для важкої роботи, а тому на підприємстві може працювати більше жінок.

«Знаєте, великий такий, мабуть, плюс в нашій роботі, це те, що нам не потрібні, скажімо так, водії, дорожники. У нас можуть працювати жінки, а їх більша чисельність на підприємстві — близько 70%. Тому наші дорогі жінки закривають потребу на нашому підприємстві. Чоловіки в основному у нас застосовуються на спеціальному транспорті. Це автовежі, це пили на обрізки дерев, обрізки з носу. Тобто там, де потрібна чоловіча сила», — пояснив Дмитро Чучмай.

Для того, щоб охопити всю територію міста підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, додав Дмитро Чучмай. Це потрібно для того, щоб підприємство могло власними силами обслуговувати Корабельний район, Інгульський район і частину Центрального району.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «НикВести»

Водночас директор підприємства Дмитро Чучмай запевнив, що не має мети набирати велику кількість працівників. За його словами, роботу «Миколаївських парків» насамперед треба механізувати.

«Я зовсім не хочу набрати якусь численну кількість персоналу. Це дуже неефективно. Роботи потрібно механізовувати і праця має бути механізованою. Сьогодні ніде в Європі не косять якимись незрозумілими і старими косами. Зараз праця механізовується. Тому я кажу про те, що, наприклад, у Корабельному районі потрібно прибирати урни, штучне сміття, прибирати доріжки, тротуари, парки, сквери. От для цього потрібен персонал. Це не означає, ні в якому разі, що туди потрібно направити 150 або 200 чоловік і нехай вони там щось роблять. Ні. Це, знаєте, така оптимізація праці. Тому тієї кількості, про яку я кажу — 400 — буде цілком достатньо для того, щоб охопити ті ділянки, ті райони, які ми ще не охопили», — сказав він.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «НикВести»

Робота «Парків» обходиться місту у 144 млн грн на рік

Фінансування підприємства за останні п’ять роки зросло у понад 19 разів: з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році, свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

Скриншот з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot

Цьогоріч бюджет «Миколаївських парків» дещо менший за попередній й складає 144 мільйони гривень, каже директор комунального підприємства Дмитро Чучмай. Серед основних витрат він називає паливно-мастильні матеріали, послуги, закупівлю інструментів та інвентарю, а також заробітну плату співробітникам.

«Кожен рік ми нарощуємо об’єм робіт, тому фінансування зростає. Міський голова Олександр Сєнкевич дуже підтримує наше підприємство й дуже хоче нас розвивати. Тому фінансування в нас таке, яке нам потрібно, скажімо так. І цього нам, напевно, достатньо», — сказав Дмитро Чучмай.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «НикВести»

До прикладу, більший бюджет має «Миколаївводоканал» — у 2023 році він склав 388 мільйонів гривень. Однак комунальні підприємства «Миколаївелектротранс» та «Миколаївкомунтранс» мають дещо менші за «Миколаївські парки» бюджети у порівнянні за 2023 рік: 35,9 мільйонів гривень та 131,9 мільйонів гривень відповідно.

За ці кошти «Миколаївські парки», зокрема оголошують тендери на надання послуг різного спрямування: догляд за зеленими зонами міста, корчування пнів, закупівля техніки. До прикладу, для утримання у 2024 році зелених зон у Центральному, Корабельному та Інгульському районах міста підприємство провело вісім тендерів на загальну оголошену вартість близько 84,8 мільйона гривень. Однак після обрання підрядників загальна сума дещо знизилась — до 76 мільйонів гривень.

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»

Зокрема на догляд за зеленими зонами міста у другому півріччі комунальне підприємство планує витратити 47 мільйонів гривень. Ці підряди «Миколаївські парки» віддали двом компаніям та ще двом ФОПам без жодної конкуренції.

Хто отримує підряди на озеленення у Миколаєві?

Ці послуги КП «Миколаївські парки» замовляє послуги у приватних підприємців Івана Негури (101,7 мільйона гривень підрядів), який є найчастішим підрядником підприємства, та Дмитра Дмитришина (21,5 мільйон гривень підрядів), а також у компаній «Будсервіс-НК» (65,3 мільйона гривень підрядів) та «Єврокомунсервіс» (42,2 мільйона гривень підрядів).

Утриманням зелених зон у Центральному районі займається ТОВ «Будсервіс-НК» та ФОП Дмитро Дмитришин. Підприємцю Дмитру Дмитришину за утримання в належному стані зелених зон у Центральному районі Миколаєва до кінця 2024 року мають заплатити 11,2 мільйона гривень — на 100 тисяч гривень менше, ніж було оголошено очікувану вартість закупівлі. Зокрема, підрядник надаватиме послуги з утримання парків та скверів, а також зелених насаджень по вулиці Соборній.

Дерево у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»

Цього літа ФОП Дмитро Дмитришин втрапив у скандал через послуги з покосу трави у сквері біля зруйнованої будівлі облдержадміністрації. Його працівники, проводячи роботи, прибрали прапорці з іменами загиблих військовослужбовців. Дружина загиблого захисника, прапор із імʼям якого був встановлений у сквері, знайшла їх брудними та пошкодженими неподалік. Після звернення журналістів та резонансу у соцмережах всі прапори повернули на свої місця.

Ще 7,9 мільйона гривень за утримання інших зелених зон в Центральному районі міста з бюджету отримає ТОВ «Будсервіс-НК». Запропонована фірмою ціна надання послуг на 650 тисяч гривень менша від очікуваної вартості. Крім іншого, підрядник буде утримувати зелені зони по проспекту Центральному.

З 2018-го ТОВ «Будсервіс-НК» отримало держзакупівель на більш ніж 120 мільйонів гривень, найбільше — понад 40 мільйонів гривень — у 2022 році, свідчать дані аналітичної системи YouControl.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «НикВести»

За утримання зелених зон у Корабельному районі заплатять 12,5 мільйона гривень. Підряд отримало столичне ТОВ «Єврокомунсервіс», яке, за даними YouControl, входить до скандально відомої у Миколаєві групи «Місто для людей». Підрядник знизив очікувану вартість закупівлі, оголошеної «Миколаївськими парками», лише на 32 тисячі гривень.

Утриманням зелених зон в Інгульському районі Миколаєва за 15,2 мільйона гривень до кінця року займатиметься ФОП Іван Негура. Свою цінову пропозицію підрядник знизив на 159 тисяч гривень.

ФОП Іван Негура з 2022-го щороку отримує численні підряди КП «Миколаївські парки». Загалом з 2019 року підприємець виграв бюджетних закупівель на 37,8 мільйона гривень.

Загалом у ці вартості входить утримання територій, газонів, догляд за квітниками, урнами і деревами, а також обрізка наявних дерев.

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»

Як виглядає територія біля стадіону у парку «Перемоги», якою рік опікується підприємство?

Стадіон у «Перемоги» у комунальну власність міста передали лише влітку 2023 року. Тоді мер Олександр Сєнкевич похизувався документами, які підтверджують передачу об’єкту у власність громади.

«У мене в руках скарб. Це витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який каже, що робота 8 років мого життя завершилась позитивно», — сказав міський голова.

Територія біля стадіону у парку «Перемога», якою вже рік опікується КП «Парки», грудень 2021 року, фото «НикВести» Територія біля стадіону у парку «Перемога», якою вже рік опікується КП «Парки», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Територія біля стадіону у парку «Перемога», якою вже рік опікується КП «Парки», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Вже за декілька днів після цієї новини працівники комунального підприємства «Парки» почали приводити територію парку та стадіону до ладу, адже до цього вони знаходились у занедбаному стані: все навкруги заросло травою та кущами. Комунальники зробили обрізку дерев, покосили траву, привели до ладу дитячий майданчик біля стадіону, а також поклали плитку на території стадіону та пофарбували парапети.

Територія біля стадіону у парку «Перемога», якою вже рік опікується КП «Парки», грудень 2021 року, фото «НикВести» Територія біля стадіону у парку «Перемога», якою вже рік опікується КП «Парки», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Однак Алея спортивної слави біля стадіону, на якій встановлені три іменні таблички олімпійських чемпіонів — Іллі Кваші, Юрія Нікітіна та Ольги Харлан — досі потребує ремонту.

Алея спортивної слави біля стадіону у парку «Перемоги», фото «НикВести»

Безпосередньо на території парку можна побачити залишки гілок та пні після проведених комунальниками робіт з обрізки та спилу дерева, а спиляні частини дерев знаходяться на огородженій парканом території біля модульного будинку підприємства. В ньому працівники можуть перепочити у перервах між роботою.

Територія біля стадіону у парку «Перемога», якою вже рік опікується КП «Парки», серпень 2024 року, фото «НикВести»

На території парку у жовтні 2023 року також висадили 100 саджанців молодих сосен. Саджанці на звернення депутатів міської та обласної рад місту передало державне підприємство «Ліси України».

Висадка саджанців молодих сосен у парку «Перемоги», жовтень 2023 року, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Висадка саджанців молодих сосен у парку «Перемоги», жовтень 2023 року, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Тоді мер Олександр Сєнкевич сказав, що велика кількість зелених насаджень у Миколаєві потребує оновлення, тому подібна акція — не остання.

«Ще до повномасштабного вторгнення ми планували реконструювати парк Перемоги. Війна поставила цей проєкт на паузу, але це не означає, що не треба збільшувати кількість дерев та зелених насаджень у місті», — сказав міський голова.

Ялинки у миколаївському парку «Перемога», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Але за п'ять місяців миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула. Містяни припустили, що проблема у підсоленості ґрунту на території, де висадили саджанці. Однак на підприємстві «Миколаївські парки» запевнили, що це не вплинуло на рослини.

«Щодо солоності ґрунту зазначеної раніше, саме у цьому випадку все полягало у посадковому матеріалі. Адже хвойні дерева добре ростуть і в Коблевому, і в Очакові», — додали там.

Фахівці підприємства пояснили, що проблема була у соснах, які висаджувались з голим корінням, а тому не прижилися.

«Вже при висадці дерев, було виявлено, що вони мають голу кореневу систему. Зазначимо, для хвойних дерев, при пересадці дуже важлива саме закрита коренева система, тобто з комом землі. Фахівці підприємства протягом всього часу піклувалися про рослини: поливали, проводили підживлення зі стимуляцією кореневої системи. Якась частина дерев все ж таки приживеться, адже фахівці підприємства пильно слідкують за станом кожного зеленого насадження», — йдеться у повідомленні.

Ялинки у миколаївському парку «Перемога», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Водночас відома на Миколаївщині екологиня Інна Тимченко раніше розповідала «НикВести», що у міських умовах дуже важко виростити сосни.

«Ми брали ґрунт в парку «Ліски» і він має бути ненасиченим елементами, як нітроген, фосфор та калій, тому що у нас там піски. Але насправді, сосну дуже важко виростити в міських умовах, а ми саджали багато сосен. Фахівці кажуть, що коли сосна виростає до певного зросту, то її корені доходять до підсоленої води, яка у нас є, і ця вода погано впливає на сосну», — розповіла Інна Тимченко.

Автопарк збільшився від 1 до 52 одиниць техніки

Ще до повномасштабного вторгнення, станом на січень 2022 року на підприємстві була лише одна спеціалізована машина, каже директор Дмитро Чучмай. Станом на сьогодні кількість спецтехніки зросла до 52 одиниць, додав він.

«Знаєте, я підписав контракт з міським головою 17 січня 2022 року. Коли я прийшов на підприємство і подивитися, що тут коїться взагалі, то на підприємстві була лише одна машина вісімдесят якихось там років. І все, більш нічого не було. Сьогодні на підприємстві 52 одиниці спеціальної дорожньої техніки, більше 200 одиниць засобів малої механізації, тобто коси, пили, дробарки, ще щось. Тобто це різниця за два з половиною роки. П'ятдесят дві одиниці сьогодні — одна два з половиною року тому», — розповів Дмитро Чучмай.

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести»

Загалом вся наявна техніка підприємства на сьогодні коштує близько 30-35 мільйонів гривень, розповів директор «Миколаївських парків». Більша частина цих грошей — кошти міського бюджету, додав він.

«Ми також співпрацювали з нашими міжнародними партнерами. Це Франція, Німеччина, Данія. Вони надавали нам гуманітарну допомогу. Ми отримували від них спецтехніку: автовежі, дробарки і таке інше», — додав Дмитро Чучмай.

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести» Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести»

У планах підприємства також придбати спеціалізовану техніку для прибирання, каже директор. Її загальна вартість складає 1 мільйон євро, з яких, як планується, 400 тисяч євро нададуть партнери з Данії, а 600 тисяч євро — з міського бюджету.

«Сьогодні ми проводимо перемовини з данським фондом, котрий готовий частково профінансувати придбання нової датської прибиральної техніки в об'ємі 40% від її загальної вартості. Близько одного мільйона євро буде коштувати п'ять одиниць цих машин. Тобто датський фонд готовий нам допомогти 400 тисячами євро. А залишок коштів, 600 тисяч євро, — ми ще опрацьовуємо це питання. Але думаю, що депутати міської ради нас підтримують і погодять кредитні кошти на придбання цієї техніки», — сказав Дмитро Чучмай.

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести»

Мер позитивно оцінює роботу «Миколаївських парків»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що збільшення штату, техніки та бюджету підприємства пов'язане з збільшенням кількості навантаження на КП.

«Підприємство розширюється, адже додається більше зон відповідальності: парків, скверів, зелених зон. Також збільшуються території, які підприємство обслуговує власними силами. Саме тому збільшується і чисельність штату і техніка. Додам, що раніше райони обслуговували підрядні організації, ми поступово від цього відходимо та передаємо ці ділянки на обслуговування КП «Миколаївські парки», — сказав Олександр Сєнкевич.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, фото «НикВести»

У планах — збільшити у 2025 році штат підприємства на 150 співробітників, які працюватимуть у Корабельному районі Миколаєва сказав міський голова.

«На 2024 рік бюджет підприємства складає 144 мільйони. Ця сума менша, порівняно з 2023 роком. Наразі штатна чисельність 277 працівників. По факту працюють 242 працівники. У 2025 році плануємо збільшити штат на 150 співробітників для виконання робіт з утримання зелених зон власними силами в Корабельному районі міста», — сказав мер.

Загалом Олександр Сєнкевич позитивно оцінює роботу «Миколаївських парків», адже, додав він, підприємство «виконує роботу, яка перед ними поставлена».

«Роботу підприємства оцінюю позитивно. Наразі, крім основної роботи, працівники підприємства так само допомагають у ліквідації наслідків російських прильотів по Миколаєву. Працівники виконують роботу, яка перед ними поставлена», — сказав міський голова.

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести»

Від початку повномасштабної війни значно зросла зона роботи підприємства «Миколаївські парки» — на сьогодні воно займається утриманням всіх зелених зон на території міста. Проте робити це власними силами, як кажуть на підприємстві, наразі ще не вдається. Тому Корабельний та Інгульський райони обслуговують силами підрядника. Але ситуацію планують дещо змінити наступного року, збільшивши штатну чисельність працівників ще на 150 осіб.

Загалом за останні декілька років комунальне підприємство значно наростило свої потужності: збільшилась кількість працівників та комунальної техніки, а також зросли обсяги фінансування з міського бюджету. У той час як у деяких інших комунальних підприємствах міста зменшились обсяги фінансування та штатна чисельність працівників.

Юлія Бойченко, «НикВести»

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