Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», ілюстраційне фото «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує наступного року збільшити штат на 150 співробітників, які будуть займатися озелененням Корабельного району міста.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у коментарі виданню пояснив, що збільшення штату, техніки та бюджету підприємства пов'язане з збільшенням навантаження на комунальне підприємство.

— Підприємство розширюється, адже додається більше зон відповідальності: парків, скверів, зелених зон. Також збільшуються території, які підприємство обслуговує власними силами. Саме тому збільшується і чисельність штату і техніка. Додам, що раніше райони обслуговували підрядні організації, ми поступово від цього відходимо та передаємо ці ділянки на обслуговування КП «Миколаївські парки», — сказав Олександр Сєнкевич.

У планах — збільшити у 2025 році штат підприємства на 150 співробітників, які працюватимуть у Корабельному районі Миколаєва сказав міський голова.

— На 2024 рік бюджет підприємства складає 144 мільйони. Ця сума менша, порівняно з 2023 роком. Наразі штатна чисельність 277 працівників. По факту працюють 242 працівники. У 2025 році плануємо збільшити штат на 150 співробітників для виконання робіт з утримання зелених зон власними силами в Корабельному районі міста», — сказав мер.

Загалом Олександр Сєнкевич позитивно оцінює роботу «Миколаївських парків», адже, додав він, підприємство «виконує роботу, яка перед ними поставлена».

— Роботу підприємства оцінюю позитивно. Наразі, крім основної роботи, працівники підприємства так само допомагають у ліквідації наслідків російських прильотів по Миколаєву. Працівники виконують роботу, яка перед ними поставлена, — сказав міський голова.

Нагадаємо, фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

За два з половиною роки повномасштабної війни в Україні комунальне підприємство «Миколаївські парки» оновило свою техніку на 35 мільйонів гривень. Також комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати п’ять одиниць спеціалізованої техніки для прибирання.

Спортивний майданчик, який комунальне підприємство «Миколаївські парки» почало облаштовувати на території парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу, обійдеться бюджету міста у 6,8 мільйона гривень.

Обрізка дерев у Миколаєві

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести»

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Читайте матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

А також статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».