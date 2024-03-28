Мешканець Снігурівки Богдан Решетняк. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

72-річний житель Снігурівки Болдан Решетняк, попри страх натрапити на нерозірваний снаряд, випасає корів на замінованому полі на околиці міста.

Чому йому доводиться ризикувати своїм життям чоловік розповів «НикВести».

За словами чоловіка, піротехніки відпрацювали на цій ділянці, але 100% гарантії, що поле безпечне, не дали. Попри це, з настанням теплої погоди Богдану Решетняку доводиться виписати худобу, адже заготувати достатню кількість їжі для корів йому не вдалося також через замінування.

— 100% гарантії немає ніякої, бо після війни ще 100 років міни знаходять, ну так, сапери пройшлися, розмінували, але сказали що все одно не бажано, — розповів чоловік.

За його словами, це єдине більш-менш безпечне місце для випасу худоби, всі інші поля в окрузі залишаються замінованими. Та навіть тут нещодавно підірвалися сусідські корови.

— У нас тут 5 корів вже підірвалося. Ми тут сиділи у карти грали, корови пішли трошки далі в поле, ми тільки почули вибух, і все. Це були корови мого сусіда, — сказав Богдан Решетняк.

Він також розповів, що після деокупації знайшов у Снігурівці близько 50-60 вибухонебезпечних пристроїв. Але чоловік запевняє, що знає, як правильно поводитися у таких ситуаціях.

— Номер телефону є, зразу ставлю палицю, дуже близько не підходжу та телефоную ДСНС, — сказав чоловік.

Зазначимо, що Снігурівська територіальна громада — найзасміченіша вибухонебезпечними предметами територія Миколаївської області. Сьогодні у громаді залишається 10 тисяч гектарів землі, що потребують обстеження та подальшого розмінування.

Читайте статтю «НикВести» про жителів громади які підірвалися на мінах «У мене немає ноги, як я буду йти»: історія двох братів з Миколаївщини, що вижили після підриву на мінах».

Також «НикВести» пояснили, які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет.

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.