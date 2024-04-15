Ракетний удар по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинув рятувальник / Фото: ДСНС

Від початку повномасштабної війни 351 працівник ДСНС зазнав поранень, внаслідок російських обстрілів. Загинуло понад 90 співробітників ДСНС.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розказав пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

— З початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів під час виконання (обовʼязків — прим.) у нас загинув 91 співробітник ДСНС і 351 — отримав поранення. І сюди входять не тільки саме рятувальники, які ліквідовують наслідки російських прильотів, розбирають завали тощо — сюди входять ще і наші піротехнічні підрозділи, — сказав він.

Пресофіцер додав, що для рятувальників окремо існує санаторно-курортне лікування, психологічна реабілітація тощо.

— Вона є обовʼязковою — там, де люди брали участь у розборі завалів або у надзвичайних ситуаціях, повʼязаних із загибеллю людей, то, звичайно, вони мають проходити таку реабілітацію. У ДСНС ми дуже слідкуємо за цими процесами. До людей ми відносимося дуже і дуже добре, і все, що стосується забезпечення, виконується, — підкреслив Олександр Хорунжий.

Крім того, він зазначив, що у випадку загибелі рятувальників держава забезпечує виплати родинам цих співробітників ДСНС.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив проаналізувати алгоритм роботи екстрених служб після російського обстрілу в Одесі 15 березня, де загинули рятувальники, поліціянти та фельдшер.

Однак це не єдині обстріли, унаслідок яких постраждали працівники ДСНС. Зокрема, наприкінці березня росія завдала удару по Харкову, серед поранених був рятувальник. А в ніч проти 4 квітня внаслідок атак дронами на Харків загинули троє рятувальників, ще один — зазнав поранення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій змінила свої протоколи реагування після російських атак. Зокрема, оновлені вимоги стосуються бронежилетів та кількості рятувальників.